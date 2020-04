Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 25. April 2020

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl, Wolfenbüttel, Gewerbegebiet, Samstag,25.04.2020, kurz nach Mitternacht

Eine Funkstreifenbesatzung bemerkte drei junge Männer (23, 29, 30 Jahre aus Salzgitter), welche in einem Gewerbegebiet Am Rehmanger kurz nach Mitternacht diverse Gegenstände, u.a. Armaturen und Werkzeuge (neu, in OVP) in einen Pkw luden. Da die Männer unkooperativ und zunehmend aggressiver wurden, mussten weitere Kräfte hinzugezogen werden um eine Flucht zu verhindern und den Sachverhalt zu erhellen. Eine Überprüfung ergab, dass diese Gegenstände unmittelbar zuvor aus einem Baumarkt im Rehmanger entwendet worden sind. Im Pkw wurden weitere tatrelevante Gegenstände gefunden. Die jungen Männer wurden vorläufig festgenommen. Eine Tatortaufnahme nebst Spurensuche und die Sicherstellung von Beweismitteln erfolgte.

