Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Halen, versuchter PKW-Aufbruch

Lotte (ots)

Unbekannte Täter wollten am Schanzenweg in Halen einen PKW aufbrechen. Die Diebe müssen sich in der Zeit zwischen Dienstagmittag, 13.30 Uhr und Mittwochnachmittag (26.08.2020), 15.00 Uhr, an dem grauen VW-Golf aufgehalten haben. Mehrere Versuche eine Fahrzeugtür zu öffnen, scheiterten jedoch. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten PKW-Aufbruch geben können, Telefon 05451/591-4315.

