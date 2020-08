Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Aldrup, Verkehrsunfall am Mittwoch

Greven (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr gegen 00.30 Uhr auf der Aldruper Straße von Münster in Richtung Greven. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Grevener im Begegnungsverkehr mit dem Pkw eines 50-jährigen Münsteraners, der in Richtung Münster fuhr. Bei dem Zusammenstoß sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Sie wurden in ein Münsteraner Krankenhaus gebracht. Die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Eine Spezialfirma nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und reinigte die Fahrbahn. Die Sachschäden werden mit etwa 20.000 Euro angegeben.

