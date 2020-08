Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebe unterwegs

Greven (ots)

An den Arealen von zwei SB-Autowaschanlagen an der Straße Up´n Nien Esch haben sich offenbar am Dienstagabend Diebe aufgehalten. In beiden Fällen stiegen die Unbekannten in die Räume der Unternehmen ein. In einem Fall suchten sie in einem Büro und im zweiten Fall in einem Aufenthaltsraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter etwas Bargeld erbeuten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Die Diebe waren in einem Fall am Mittwochabend zwischen 17.00 und 18.15 Uhr am Werk.

