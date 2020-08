Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch Emsstraße

Rheine (ots)

In den Räumen eines Kiosks an der Emsstraße haben sich in der Nacht zum Mittwoch (26.08.2020) Diebe aufgehalten. Die Unbekannten brachen zwei Türen auf und gelangten so in die Geschäftsräume, unter anderem sahen sie sich in einem Lagerraum um. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter aus dem Kiosk nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 22.00 Uhr und Mittwochmorgen, 08.00 Uhr.

