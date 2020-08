Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigungen

Rheine (ots)

In der Nacht zum Dienstag (25.08.2020) sind im Schotthock zwei Autos beschädigt worden. In beiden Fällen kann die Tatzeit auf einen kurzen Zeitraum eingegrenzt werden. In der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr zertrümmerten Unbekannte an der Ludgeristraße eine Seitenscheibe eines Renaults. An der Bergstraße waren Unbekannte zwischen 04.15 und 04.20 Uhr am Werk. Hier schlugen sie an einem Opel eine Seitenscheibe ein. Offenbar ist aus den Wagen nichts gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

