Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Betrüger am Telefon

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren hat am Dienstagmittag (25.08.2020) ein Betrüger versucht, von einer älteren Dame Bargeld zu erbeuten. Gegen 11.30 Uhr erhielt die in der Innenstadt wohnende Frau einen Anruf. Es meldete sich ihr "Enkel", dies behauptete er zumindest. Der älteren Dame kam die Stimme bekannt vor, sie ging davon aus, dass tatsächlich ihr Enkel in der Leitung war. Dieser gab nun an, einen Unfall gehabt zu haben. Der Wagen sei in der Werkstatt und dort müsse er sofort bezahlen. Er bat die Oma ihm zu helfen und fragte nach Bargeld. 9.000 Euro sollten es dann werden. Die Ibbenbürenerin wollte die Summe von ihrem Konto abholen, traf dort aber glückerweise auf eine aufmerksame Mitarbeiterin, die auf einen möglichen Betrug hinwies. Es dauerte nicht lange, da war klar: Nicht der echte Enkel, sondern ein Betrüger hatte angerufen und wollte ihr Geld. Die Polizei warnt weiterhin vor dieser Masche! Geben Sie Fremden niemals Bargeld oder Wertsachen, auch nicht wenn er/sie im Auftrag des angeblichen Verwandten, hier der Enkel, zu ihnen kommt. Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Betrüger ein und informieren Sie die richtige Polizei.

