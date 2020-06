Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann will vor Polizei flüchten

Zittau (ots)

Am 18. Juni 2020 reiste gegen 14:15 Uhr ein 34-jähriger Pole in Zittau zu Fuß von Polen kommend nach Deutschland ein. Als eine Streife der Landespolizei den Mann kontrollieren wollte, ergriff er die Flucht zurück nach Polen. Die Beamten stoppten aber gleich den Mann und konnten seine Personalien feststellen. Der Grund für sein Verhalten fand sich in der polizeilichen Fahndungsdatei wieder. Gegen den Mann besteht eine 10-jährige Einreisesperre, gegen die er in der Vergangenheit schon mehrfach verstoßen hat. Zur Zeit wird eine Vorführung bei Gericht geprüft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell