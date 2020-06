Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzfahrer beleidigt Zugbegleiterin

Bautzen (ots)

Bundespolizisten mussten am 17. Juni 2020 um 12:04 Uhr am Bautzener Bahnhof einen 22-jährigen Iraner abholen. Der Mann war ohne Fahrschein mit dem Zug von Görlitz in Richtung Dresden unterwegs gewesen. Da er die Zugbegleiterin während der Kontrolle beleidigte, wurde er von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Erschleichen von Leistungen. Die Geschädigte stellte außerdem Strafantrag.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell