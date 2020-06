Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Aus Versehen illegal eingereist

Eichgraben (ots)

Die Bundespolizei nahm in der Nacht zum 17. Juni 2020 im Bereich Lückendorf 11 unerlaubt eingereiste Drittstaatsangehörige in Gewahrsam. Während des Einsatzes wurde um 01:15 Uhr durch eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen bei Eichgraben ein bulgarischer Seat Toledo kontrolliert. Der 40-jährige bulgarische Fahrer war mit einem 30-jährigen Belgier, dessen 21-jähriger tschechischer Freundin und einem 30-jährigen Ghanaen unterwegs. Die vier Personen waren in Lückendorf aus Tschechien kommend eingereist und in Richtung Zittau unterwegs um dort wieder auszureisen und ihren Fahrtweg abzukürzen. Für diese Einreise konnten alle, bis auf den Mitfahrer aus Ghana, gültige Reisedokumente vorlegen. Er hatte keinen Reisepass dabei und hatte während der Fahrt geschlafen. Die Abkürzung über deutsches Staatsgebiet war ihm nicht bekannt. Dennoch musste ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise eingeleitet werden. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach übernahm die Ermittlungen und hat den Mann inzwischen wieder zurückgeschoben.

