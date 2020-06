Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt

Pulsnitz (BAB 4) (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 16. Juni 2020 auf der Autobahn 4 nahe Pulsnitz um 19:30 Uhr die Insassen eines in Richtung Dresden fahrenden polnischen Ford Transit. Unter den Reisenden befanden sich eine 35-jährige Ukrainerin sowie zwei 27- und 32-jährigen Ukrainer. Sie wiesen sich mit eReisepässen aus und gaben an, als Touristen nach Berlin zu reisen. Einen genauen Aufenthaltsort konnten sie jedoch nicht benennen. Der polnische Fahrer gab wiederum Holland als Fahrtziel an. Ermittlungen ergaben, dass die drei Ukrainer bereits etwa zwei Wochen in Polen auf einer Erdbeerplantage gearbeitet hatten und sich jetzt in Deutschland nach einer neuen Betätigung im Baubereich umschauen wollen. Im Gepäck fanden die Beamten benutzte Arbeitskleidung und -schuhe vor. Ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis konnte niemand vorlegen. Die Frau und die beiden Männer wurden in Gewahrsam genommen. Sie müssen sich wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten und werden nach Polen zurückgeschoben.

