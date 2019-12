Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven 23.12.-25.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche

Am 23.12.2019 wurde ein Diebstahl aus einem Außenlager eines Supermarktes in der Flutstraße, 26388 Wilhelmshaven, gemeldet. Die Tatzeit konnte auf den 21.12.2019, 23:14-23:28 Uhr eingegrenzt werden. Die Täter verschafften sich über einen abgestellten Werkstoffcontainer Zugang zum Außenlager. Mehrere Warenkisten wurden geöffnet. Das Diebesgut stand bei der Sachverhaltsaufnahme noch nicht fest. Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

In der Nacht von Montag, 23.12.2019, auf Dienstag, 24.12.2019, schlugen bislang unbekannte Täter ein Außenfenster eines Frisörgeschäftes in der Flutstraße, 26388 Wilhelmshaven, ein. Es wurde Bargeld entwendet.

Sachbeschädigungen

Am Dienstag, 24.12.2019, zwischen 18.00 -21:30 Uhr, wurde in der Mozartstraße in Wilhelmshaven ein VW Golf mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am 24.12.2019, um 22:05 Uhr, wurde in der Bunsenstraße in Wilhelmshaven ein 50jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei einem Urinvortest versuchte der 50jährige die eingesetzten Beamten zu täuschen, in dem er "Fanta" in den Urinbecher füllte. Der Täuschungsversuch fiel auf. Ein weiterer Test verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell