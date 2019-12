POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 24.12.-25.12.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Junger Fahrer stand unter Drogeneinfluss - Marihuana beschlagnahmt Bockhorn-

Am Mittwoch, gegen 00.20 Uhr, wurden der 20-jährige Fahrer eines Pkw und sein 18-jähriger Beifahrer, die in Bockhorn, auf der Urwaldstraße unterwegs waren, im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich beim Fahrer Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum. Ein Schnelltest, der auf den in Marihuana enthaltenen Wirkstoff THC reagierte, bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrer räumte auch ein, Drogen zu konsumieren. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten schließlich auch noch mehrere Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und seinen Beifahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

