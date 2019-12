Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für den Zeitraum 23.-24.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Fahrt unter Drogeneinfluss

Zetel - Am Montagabend, gegen 20:25 Uhr, führte eine 24-jährige Frau aus Wangerland einen Pkw VW up! auf der BAB 29, Fahrtrichtung Norden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugen gesucht!

Zetel - In der Zeit von Montag, 09.12.2019, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 18.12.2019, 10:00 Uhr, dringen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in der Blauhander Straße 58 ein und entwenden Hausrat. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-4799 in mitzuteilen.

