Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Fahrzeugen

Wassenberg/Wassenberg-Myhl (ots)

Zwischen dem 9. Juni (Sonntag), 19.10 Uhr und dem 10. Juni (Montag), 11 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Gegenstände aus zwei parkenden Fahrzeugen.

Aus einem an der Erkelenzer Straße in Wassenberg abgestellten Pkw stahlen sie eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Einen Ausweis, eine Schere, eine Säge, Schlüssel sowie eine Tasche waren die Beute von Tätern, die in ein Fahrzeug eindrangen, welches an der Straße Hakesweg in Myhl parkte.

