Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an parkenden Pkw

Erkelenz (ots)

Zwei Pkw, die an der Oestricher Straße parkten, wurden durch unbekannte Täter beschädigt. Eine Anwohnerin hörte am 10. Juni (Montag), gegen 22.55 Uhr, Lärm auf der Straße. Als sie nach dem Rechten sah, bemerkte sie vier männliche Personen, die die Oestricher Straße aus Richtung Anton-Heinen-Straße in Richtung Meerstraße entlang gingen. Dabei traten sie gegen die Außenspiegel der beiden parkenden Fahrzeuge. Als die Zeugin den Tätern zurief, sie sollten dies unterlassen, entfernten diese sich über die Meerstraße. Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit diesen Taten gemacht oder kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell