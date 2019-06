Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handy und Brieftasche geraubt

Geilenkirchen (ots)

Ein 18-jähriger Mann aus Übach-Palenberg schob am Samstag, 8. Juni, gegen 7.20 Uhr, sein Fahrrad entlang der Konrad-Adenauer-Straße. Dabei wurde er in Höhe der Straße Markt von zwei männlichen Personen angesprochen. Es kam zu einem verbalen Streit, welcher dann eskalierte. Als der 18-Jährige angab, die Polizei verständigen zu wollen, schlug ihm einer der Männer eine Bierflasche gegen den Kopf. Die beiden Unbekannten traktierten ihn anschließend mit ihren Fäusten. Sie nahmen sein Handy und seine Brieftasche an sich und gingen zu Fuß in Richtung Heinsberger Straße davon. Beide Täter waren seinen Angaben nach dunkelhäutig und trugen Straßenkleidung. Der Übach-Palenberger begab sich nach dem Vorfall selbstständig zur Polizeiwache in Geilenkirchen, um Anzeige zu erstatten. Die Beamten verständigten einen Rettungswagen, der ihn ins Krankenhaus brachte, wo er behandelt werden musste. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

