Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch gestört

Erkelenz (ots)

Unbekannte Personen klingelten am Montag (10. Juni), gegen 23 Uhr, an der Eingangstür eines Wohnhauses an der Straße Frankenring. Die Bewohner öffneten daraufhin nicht sofort die Tür und hörten kurz darauf verdächtige Geräusche. Nachdem sie das Licht eingeschaltet hatten, sahen sie nach dem Rechten und mussten feststellen, dass die Abdeckung des Türschlosses beschädigt worden war. Die Täter wurden offenbar durch die Bewohner gestört und flüchteten. Es war ihnen nicht gelungen, ins Innere des Hauses einzudringen.

