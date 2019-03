Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der B 10 bei Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten auf der B 10

Glücklicherweise keine Verletzten, aber einen Sachschaden von insgesamt etwa 46.000 Euro forderte ein Unfall am Freitagmorgen auf der B 10. Ein 52-Jähriger war gegen 05:50 Uhr in einem Mazda auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs und musste kurz vor der Ausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen verkehrsbedingt bis zum Stillstand bremsen. Hinter ihm fuhr ein 64-Jähriger in einem Volvo. Er konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte dem Mazda ins Heck. Einer nachfolgenden 30-Jährigen, die am Steuer eines Opel Astra saß, gelang dies ebenfalls nicht mehr, so dass sie auf den Volvo prallte. Ihr fuhr ein 44-Jähriger auf, der auch in einem Opel Astra saß. Schließlich stieß ein weiterer Opel-Fahrer im Alter von 27 Jahren noch mit ihm zusammen. Bis auf den Mazda waren die Autos nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 10 in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Dies führte im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.

