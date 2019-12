Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für den Zeitraum 23.-24.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Raub eines Handys Am Montag, 23.12.2019, gegen 19:00 Uhr, kam es im Park am Krähenbusch in Wilhelmshaven-Bant zu einem Raub. Es trafen dort mehrere Jugendliche und Heranwachsende aufeinander, da es im Vorfeld bereits Streitigkeiten zwischen ihnen gab. Ein 19-jähriger wurde unvermittelt von vier Personen aus der Gruppe herausgezogen. Man hat ihm Ohrfeigen verpasst und wenig später in den Schwitzkasten genommen. Hier versuchte nun das Opfer mit seinem Handy die Polizei zu verständigen. Gewaltsam wurde ihm jedoch das Handy aus der Hand gerissen und schnell weitergereicht. Als die Gruppe dann den ersten Streifenwagen erblickte, ergriffen alle Personen die Flucht. Das Opfer konnte einige Namen, teilweise nur Vornamen benennen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung mit Messer Weil er einem offensichtlich zu schnell fahrenden Autofahrer im Kanalweg, Bereich Innenhafen in Wilhelmshaven einen "Vogel" zeigte, wurde ein 40 Jahre alter Mann Opfer einer Körperverletzung und sei zudem mit einem Messer bedroht. Abgespielt hatte sich alles in der Nacht zum Heiligabend, kurz vor Mitternacht. Der Autofahrer legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück. Aus dem Auto stieg aber nicht nur der Fahrer sondern weitere südländisch aussehende Personen aus. Es kam sofort zu einem Streitgespräch. Einer der Autoinsassen holte offensichtlich weitere Verstärkung mit einem Handy heran, denn wenig später seien zwei weitere voll besetzte Pkw am Ort erschienen. Schließlich hätten knapp 20 Südländer dem Opfer gegenüber gestanden. Das Opfer wurde von hinten festgehalten und vom "beleidigte" Autofahrer mehrmals ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe dieser dann noch ein Messer gezogen und gegen den Hals des Opfers gehalten. Anschließend musste das Opfer sich hinknien und sich bei seinem Peiniger entschuldigen. Danach seien alle weggefahren. Die Ermittlungen dauern an, etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden.

