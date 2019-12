POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für den Zeitraum 23.-24.12.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Störung der Totenruhe - Grab wurde beschädigt

Jever. Am Montag, den 23.12.2019, erhielten die Beamten des PK Jever gegen 15.00 Uhr Kenntnis über die eventuelle Beschädigung einer Einfriedung eines Grabes auf dem Friedhof an der Wittmunder Straße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass insgesamt fünf Eisenpfähle, die mit einer Eisenkette verbunden waren, vermutlich niedergetreten wurden. Diese Pfähle waren bereits stark verwittert und somit kann eine witterungsbedingte "Beschädigung" nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen: 04461-92110

Einbruch in Geschäft

Sande. Am 24.12.2019, um 01.04 Uhr, wurde die Alarmanlage in einem Geschäft in der Hauptstraße ausgelöst. Grund dafür war, dass unbekannte Täter durch Aufhebeln des Bürofensters in die alarmgesicherten Räumlichkeiten eindrangen. Die Täter waren so dreist und durchwühlten trotz des Alarmes noch Teilbereiche des Geschäftes. Diebesgut wurde allerdings nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht erlangt. Zeugen werden gebeten sich unter 04461-92110 bei der Polizei in Jever zu melden.

Verkehrsunfall fordert zwei Leichtverletze

Jever. Am 23.12.2019, um 11.00 Uhr, kam es auf der Jeverschen Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 74-Jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Jeversche Straße aus Schortens kommend und wollte nach links auf den Parkplatz des Verbraucherzentrums einbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich die entgegenkommende 46-Jährige Pkw-Fahrerin. Durch die Kollision wurde die 74-Jährige sowie ihre 87-Jährige Beifahrerin, beide aus Schortens, leicht verletzt. Für beide wurde jeweils ein Rettungswagen alarmiert.

