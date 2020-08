Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten-Schale, Diebstahl/Sachbeschädigung

Hopsten (ots)

Auf einem Grundstück in Schale haben sich in der Zeit zwischen Freitagmittag (22.08.2020) und Dienstagmorgen (25.08.2020) Diebe aufgehalten. Der oder die Täter machten sich auf dem Grundstück an der Bergstraße an einem verschlossenen Anhänger zu schaffen und richten an den Türen verschiedene Schäden an. Schließlich entwendeten die Unbekannten eine Kabelrolle, auf der sich eine große Menge Kabel befanden. Der Sachschaden und der Wert der Beute werden mit insgesamt 5.000 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Bergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer weiß, wo die Kabelrolle bzw. das Kabel jetzt gelagert werden? Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

