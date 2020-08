Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall Gronauer Straße

Ochtrup (ots)

Auf der Gronauer Straße hat sich am Dienstagmittag (25.08.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Es entstanden Sachschäden, die auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt werden. Gegen 13.20 Uhr befuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Ahaus auf der Gronauer Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 21 wollte sie an einem geparkten PKW vorbeifahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw eines 24 Jahre alten Mannes aus Westerkappeln. Der Wagen der jungen Frau schob den geparkten Pkw auf den Gehweg. Der LKW fuhr nach links und prallte gegen eine Hecke und eine Mauer. Die 19-Jährige PKW-Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten PKW sind abgeschleppt worden. Die Bergung des Lkw wurde durch die Spedition veranlasst.

