Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Einbrecher im Lokal

Geld, Schnaps und Lebensmittel fielen einem Unbekannten am Sonntag in Erbach in die Hände.

Ulm (ots)

Im Laufe des frühen Montags muss der Dieb in dem Lokal in der Blaubeurer Straße in Ringingen gewesen sein. Dazu schlug er eine Scheibe ein. Er kletterte ins Gebäude und suchte Wertsachen. Schließlich fiel ihm ein Geldbeutel in die Hände. Daraus nahm er das Geld mit. Doch auch in einem Vorratskeller bediente sich der Eindringling. Aus dem nahm er Schnaps, Eier, Zitronen und Fleisch mit. Ob es für diese Kombination ein passendes Rezept gibt, ist der Polizei nicht bekannt. Sie ermittelt jetzt, wer den Einbruch begangen hat. Daneben rät die Polizei, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Erbach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++ 0247843

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell