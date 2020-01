Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige Personen kontrolliert - Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Zwei verdächtige Personen sind der Polizei am späten Sonntagabend aus der Tannenstraße gemeldet worden. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie sich die beiden Unbekannten - so der Eindruck der Beobachterin - an einem geparkten Pkw zu schaffen machten und den Innenraum durchsuchten. Anschließend sei das Duo in Richtung Messeplatz davongelaufen.

Eine Streife rückte sofort aus, konnte aber die beiden Männer nicht mehr sichten. Den beschriebenen Pkw fanden die Beamten mit unverschlossener Fahrertür vor. Im Inneren des Fahrzeugs lag unter anderem ein Schlüsselbund, an dem sich auch ein Autoschlüssel befand.

Der Halter des Fahrzeugs konnte zwar ermittelt aber nicht erreicht werden. Ihm wurde eine Nachricht am Wagen hinterlassen. Die Beamten nahmen den Schlüsselbund vorsorglich an sich und verschlossen das Fahrzeug. Ob aus dem Wagen etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Während der Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen wurden in der Altenwoogstraße zwei Männer kontrolliert, die den Polizeibeamten aufgefallen waren. Weil einer der beiden deutlich nach Cannabis roch, wurden sowohl er als auch die Umgebung genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurde unmittelbar neben der "Kontrollstelle", zwischen geparkten Autos, ein Tütchen mit grünlicher Substanz gefunden, wobei es sich um Marihuana handeln dürfte.

Der 20-jährige Mann gab schließlich zu, dass ihm das Tütchen gehört. Gegen ihn wird deshalb nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

