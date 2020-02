Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06.40 Uhr wollte eine 24-jährige Frau mit ihrem Fiat vom Parkplatz des Westbahnhofes in die Straße Dürnachhöfe abbiegen. Hierbei übersah sie eine 68-jährige Dacia-Fahrerin, welche die vorfahrtsberechtige Straße Dürnachhöfe befuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der Pkw der Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die junge Frau erhält nun eine Anzeige wegen der Vorfahrtsmissachtung.

