Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich-Wechte, Verkehrsunfall mit Verletzten, Fahrzeug ausgebrannt

Steinfurt (ots)

Ein dramatisches Bild bot sich einer Funkstreifenbesatzung, die am Dienstag (25.08.), gegen 17.20 Uhr, zu einem Unfall auf der Ibbenbürener Straße im Bereich der Einmündung Zwiebelkamp gerufen wurde. Beim Eintreffen brannte ein beteiligtes Fahrzeug in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte das Fahrzeug. Zwei Rettungswagen standen an der Unfallörtlichkeit und versorgten die beiden Unfallbeteiligten, die bei diesem Unfall glücklicherweise leicht verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen ereignete sich der Unfall während eines Überholvorgangs. Ein 18jähriger Mann aus Lengerich befuhr mit seinem Pkw Saab die Ibbenbürener Straße aus Lengerich kommend in Fahrtrichtung Brochterbeck. In Höhe der Einmündung Zwiebelkamp verläuft die Ibbenbürener Straße leicht hügelig. Der 18 jährige setzte an dieser Stelle zu einem Überholvorgang an. Plötzlich tauchte für ihn Gegenverkehr auf. Er bremste sein Fahrzeug stark ab und versuchte sich wieder nach rechts einzugliedern. Dabei geriet das Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach jetzigem Stand lenkte er gegen und stieß im Anschluss daran frontal mit dem Pkw, einem Skoda, eines 49jährigen Warendorfers zusammen, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Lengerich fuhr. Der Saab kam danach links in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen und fing sofort Feuer. Beide Fahrzeugführer konnten selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

