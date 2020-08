Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall am Montagabend

Rheine (ots)

An der Kreuzung Sprickmannstraße/Breite Straße hat sich am Montagabend (24.08.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 19.00 Uhr war eine 59-jährige Autofahrerin aus Rheine auf der Sprickmannstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Breite Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 57-jährigen Rheinensers. Dieser war auf der vorfahrtberechtigten Breite Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beide Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die insgesamt auf etwa 21.000 Euro geschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell