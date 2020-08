Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Recke (ots)

Auf dem Grünen Weg, in Höhe der Straße Blomes Hof, hat sich am Montagnachmittag (24.08.2020), gegen 17.40 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Der Rheinenser war den Schilderungen zufolge von dem PKW einer 26-jährigen Fahrerin aus Recke erfasst und zu Boden geschleudert worden. Er wurde vor Ort notärztlich behandelt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Schaden am Pedelec wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell