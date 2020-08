Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Fahrzeuge aufgebrochen

Lengerich (ots)

An der Berliner Straße haben sich unbekannte Täter an einem Transporter zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Sonntagvormittag, 11.00 Uhr und Montagmorgen (24.08.2020), 06.45 Uhr, verschafften sich die Täter über die Beifahrertür Zugang zu dem weißen Renault. Aus dem Innern entwendeten sie mehrere Maschinen, unter anderem Bohrwerkzeug. In der Nacht zum Montag (24.08.2020), in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr, waren Diebe "An der Mühlenbreede" unterwegs. An einem geparkten BMW öffneten sie ein Dreiecksfenster und stiegen dann ins Fahrzeuginnere ein. Hier bauten sie den Tacho aus und nahmen ihn mit. Der Gesamtsachschaden wird mit etwa 2.000 Euro angegeben. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

