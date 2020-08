Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruchsversuch

Steinfurt (ots)

Am Montag (24.08.2020) sind unbekannte Täter in eine Wäscherei an der Schlietenstraße eingestiegen. Die Tatzeit kann zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten gingen auf dem Grundstück zu einem Fenster des Gebäudes. Mit einem Werkzeug hebelten sie so heftig daran, dass die Scheibe zu Bruch ging. Danach stiegen sie in die Geschäftsräume ein und schauten sich dort um. Ob sie dabei etwas gestohlen haben, konnten nicht unmittelbar gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell