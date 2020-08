Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, versuchter Einbruch

Neuenkirchen (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in einem Wohngebiet an der Wettringer Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen Sonntag, 00.00 Uhr und Montagmorgen (24.08.2020) sind unbekannte Personen auf ein Grundstück am Brünings Kamp gegangen. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten sie, die Eingangstür des Wohnhauses aufzubrechen. Es waren mehrere derartige Spuren zu erkennen. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

