Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfälle mit Verletzten

Ibbenbüren (ots)

Gildestraße: Am Samstagnachmittag (22.08.2020), um kurz nach 14.00 Uhr, hat sich im östlichen Gewerbegebiet ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 46-jähriger Zweiradfahrer ist dort ohne Fremdeinwirkung mit seinem Motorrad zu Fall gekommen. Dabei erlitt der Ibbenbürener schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Dörnebrink: Nach einem Verkehrsunfall am Dörnebrink, Ecke Wilhelmstraße, sind am frühen Samstagabend (22.08.2020) zwei PKW in Brand geraten. Ein 49-jähriger, niederländischer Pkw-Fahrer fuhr den Schilderungen zufolge gegen 17.50 Uhr an der roten Ampel auf einen langsam an die Lichtzeichenanlage heranfahrenden Pkw eines 39-Jährigen auf. Hierbei verletzte sich der 49-Jährige leicht. Sein Pkw geriet im Frontbereich in Brand. Dieser dehnte sich auf den direkt davor stehenden zweiten Wagen aus. Beide Fahrzeuge wurden durch den Brand komplett zerstört. Die Feuerwehr Ibbenbüren löschte den Brand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da die Fahrbahnoberfläche stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste die Gefahrenstelle abgesichert werden. Die Sachschäden liegen bei etwa 50.000 Euro.

Münsterstraße: Auf der Münsterstraße hat sich am Sonntagnachmittag (23.08.2020) ein Auffahrunfall ereignet, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrerinnen sowie ein Mitfahrer leicht verletzt. Ein 24 jähriger Autofahrer aus Nordwalde befuhr gegen 14.30 Uhr die Münsterstraße in Richtung Ibbenbüren. Zu dem Zeitpunkt hatten dort, im Bereich Dörenthe, einige Fahrzeuge verkehrsbedingt angehalten. Der 24-Jährige fuhr auf den PKW einer 28-jährigen Frau aus Telgte auf. Deren Fahrzeug wurde auf den PKW eines 57- jährigen Münsteraners geschoben und dessen Auto wiederum auf den Pkw einer 45 jährigen Frau. Die drei Leichtverletzten wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlungen begeben. Die Sachschäden liegen bei etwa 14.000 Euro.

Oststraße: Alkohol im Straßenverkehr Ein 57-jähriger Fahrer fuhr am Sonntagnachmittag (23.08.2020), gegen 15.00 Uhr, mit einem

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell