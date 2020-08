Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Emsdetten (ots)

Ein 20 Jahre alter Saerbecker befuhr in der Nacht zum Samstag (22.08.2020), gegen 01.00 Uhr, die Nordwalder Straße. Er wollte die Kreuzung an der Buckhoffstraße/Mühlenstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden PKW, der von einem 31 Jahre alten Mann aus Emsdetten gefahren wurde. Der 31-Jährige wurde bei dem schwer verletzt. Der 20-Jährige sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Es entstanden Sachschäden an den beiden Fahrzeugen, die auf etwa 17.000 Euro geschätzt werden.

