Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Altenrheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am späten Samstagabend (22.08.2020) in Altenrheine verunglückt. Der 51-Jährige Mann aus Rheine kam gegen 22.50 Uhr im Bereich Bergstraße/Zum Vennegroben mit dem Zweirad zu Fall. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

