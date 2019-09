Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht der Verkehrsunfallflucht in Stockum - Unbekannter Pkw touchiert VW - Zwei junge Frauen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 11. September 2019, 21.37 Uhr

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich gestern Abend in Stockum (Danziger Straße - B8) ereignet hat. Bei dem Unfallgeschehen wurden zwei junge Frauen aus Gelsenkirchen verletzt. Die Polizei fahndet nach einem dunklen Fahrzeug.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit eine 21-Jährige mit ihrem VW Lupo auf dem linken Fahrstreifen der Danziger Straße in Richtung Duisburg unterwegs. Kurz nachdem sie in Höhe der Ausfahrt Sandweg auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte, fuhr ein Pkw auf ihr Fahrzeug auf. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die mittlere Betonschutzplanke. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug über alle Fahrstreifen und kam auf dem rechten Seitenstreifen zum Stillstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Geschehen zu kümmern. Die 21-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Ihre 23-jährige Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird.

Bei dem Pkw soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben.

Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

