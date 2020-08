Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Von der Autobahn abgekommen - Totalschaden

Wörrstadt (ots)

Am Sonntagmorgen um 05:58 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer Höhe der Anschlussstelle Ingelheim-Ost, FR Bingen, einen PKW im Graben. Die eintreffende Streife findet ein Trümmerfeld über mehrere hundert Meter und einen verlassenen total beschädigten PKW vor. Personen befinden sich nicht vor Ort. Bei der Absuche, die durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurde, kann der Fahrer auf einem Feldweg ca. 8 km von der Unfallstelle entfernt, angetroffen werden. Der 25-Jährige aus dem Kreis Mainz-Bingen hatte zuvor die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen befahren. Höhe KM 32 kommt er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der schwarze Opel überschlägt sich und kommt nach ca. 200m im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Aufprall in der Böschung war so heftig, dass der Motorblock herausgerissen ist, beide Achsen abgerissen sind und alle Airbags ausgelöst haben. Der Fahrer wird leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Außerdem wird ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

