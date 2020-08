Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bingen, Pferd auf der Autobahn

Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Bild-Infos

Download

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am 16.08.2020 kam es gegen 07:25 h zu einem Verkehrsunfall auf der A 60 in Richtung Bingen. Ein Pferd rannte herrenlos kurz vor der Anschlussstelle Bingen-Ost auf die Autobahn. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Pferd. Der alleinige Fahrzeuginsasse, ein 41-jähriger Mann aus Hessen, blieb zum Glück unverletzt. Das Pferd verstarb an der Unfallstelle. Die A 60 wurde in Richtung Bingen bei geringem Verkehrsaufkommen für ca. 50 Minuten voll gesperrt, bis die Unfallstelle geräumt war. Mit im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim, die den Kadaver barg. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 EUR. Ermittlungen ergaben, dass das Pferd von einer Koppel entkommen war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim



Telefon: 06132-9500

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell