Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A63 - Vollsperrung der Autobahn

Heidesheim (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020, gegen 00:50 Uhr, kam es auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschäden. Ein LKW-Fahrer (26) fuhr an der AS Biebelnheim auf die A63 auf. Ein PKW-Fahrer (52), der die A63 in gleicher Fahrtrichtung befuhr, kam aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem auf dem Beschleunigungsstreifen befindlichen LKW.

Hierbei wurde das Dach des PKW abgerissen, das Fahrzeug kam im Grünstreifen schließlich zum Stehen. Durch herabfallende Fahrzeugteile ist ein weiteres Fahrzeug unfallbeteiligt.

Der Fahrer des unfallverursachenden PKW wird leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Seine Beifahrerin (41) wird schwer verletzt in ein anderes Krankenhaus verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein Sachverständiger an die Unfallstelle beordert. Ferner wurde die Blutentnahme bei dem PKW-Fahrer angeordnet. Die A63 ist in Höhe der AS Biebelnheim bis 6:53 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz



Telefon: 06732 912-0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell