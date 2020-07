Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

14. Juli 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.07.2020 - Kuddewörde

Am vergangenen Samstag (10.07.2020) ist es in Kuddewörde in der Straße Sonnenberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Im Zeitraum von Freitag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 07.30 Uhr, stiegen unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie das Erdgeschoß nach Wertgegenständen.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Wer zudem im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit der Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 in Verbindung setzen.

