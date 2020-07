POL-RZ: Radfahrer übersehen - Mann schwer verletzt

Polizeidirektion Ratzeburg

Montagmorgen (13.07.2020) ist bei einem Verkehrsunfall in Großhansdorf ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach wurde er von einem Porsche Carrera auf einem Geh- und Radweg erfasst. Die Polizeistation Großhansdorf hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Gegen 10.55 Uhr wollte eine 72-jährige Ahrensburgerin mit ihrem Porsche Carrera vom Hansdorfer Mühlendamm nach rechts in die Hansdorfer Landstraße in Fahrtrichtung Ahrensburg einbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 81-jähriger Großhansdorfer auf dem linken freigegebenen Geh-und Radweg der Hansdorfer Landstraße in Fahrtrichtung Eilbergweg. Beim Einbiegen übersah die Carrerafahrerin offenbar den von links auf dem Geh-und Radweg herannahenden Radler. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. An dem Porsche entstand leichter Sachschaden.

