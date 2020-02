Polizei Essen

POL-E: Essen: Randaliererin wirft Bananen durch Hotellobby und leistet Widerstand

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Mitarbeiter eines Hotels an der Hachestraße verständigten heute Nacht (17. Februar, 23:57 Uhr) den Notruf, weil eine Frau in der Lobby randaliere - die 38-Jährige leistete anschließend Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Die 38-Jährige soll zunächst Hotelgäste in der Lobby angeschrien, sich aggressiv verhalten und Bananen geworfen haben. Als die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten eintrafen, fanden sie die Frau in der Lobby an. Sie weigerte sich, den Beamten ihren Ausweis zur Identitätsfeststellung auszuhändigen und provozierte und beleidigte diese sehr ausdauernd. Auch einem Platzverweis kam die 38-Jährige nicht nach, weshalb sie dem Polizeigewahrsam zugeführt werden sollte. Dagegen wehrte sich die Frau mit aller Körperkraft, indem sie sich fallenließ und einen der Beamten mit ihren Beinen umschlang.

Letztendlich wurde die 38-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert, da der Konsum starker Betäubungsmittel nicht ausgeschlossen werden konnte./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell