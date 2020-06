Polizei Hagen

POL-HA: Diebesgut in Hohenlimburg gefunden

Hagen (ots)

Am Dienstagmittag, 11:00 Uhr, hat ein 70-jähriger Mann auf der Elseyer Straße mehrere verdächtige Gegenstände gefunden. Der Mann war mit seinem Fahrrad unterwegs und fand an einem Freileitungsmast in Fahrtrichtung Spannstiftstraße mehrere Elektrowerkzeuge sowie Verpackungsmaterial. Die herbeigerufene Polizei hält es für wahrscheinlich, dass die Dinge aus einem Diebstahl stammen. Es handelt sich unter anderem um 12 Einhandwinkelschleifer mit Verpackungsmaterial, eine Werkzeugtasche und einen Wischmop. Die Gegenstände haben einen Wert von über 4.000 Euro und wurden sichergestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell