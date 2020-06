Polizei Hagen

POL-HA: Busfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 02.06.2020, kam es um 16:05 zu einem Verkehrsunfall auf der Körnerstraße. Ein 44-jährige Frau fuhr mit ihrem Fiat aus einer Grundstückseinfahrt und übersah einen Linienbus der Hagener Straßenbahn, der von einem 51-jährigen Busfahrer auf der Sonderfahrspur gesteuert wurde. Der Busfahrer verletzte sich durch den Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich, und kam in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Fiats blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Den Fiat musste eine Fachfirma abschleppen.

