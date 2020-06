Polizei Hagen

POL-HA: Mann läuft mit Einhandmesser in Altenhagen herum

Hagen (ots)

Am Samstag, 30.05.2020, riefen Zeugen in der Friedensstraße gegen 02:40 Uhr die Polizei. Sie meldeten einen Mann, der mit einem Messer auf der Straße hantierte. Die Beamten trafen den 47-Jährigen an der Alleestraße an. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten in einer seiner Tasche den gesuchten Gegenstand auf. Es handelte sich um ein Einhandmesser, welches einem Führungsverbot in der Öffentlichkeit unterliegt. Einen Grund, der ihn zum Führen berechtigte, konnte der Hagener nicht vorbringen. Die Streifenwagenbesatzung stellte das Messer sicher. Der 47-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

