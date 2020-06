Polizei Hagen

POL-HA: Staubsaugerautomat an Tankstelle aufgebrochen

Hagen (ots)

Am Montag, 01.06.2020, erwartete die Angestellte einer Tankstelle an der Elseyer Straße eine böse Überraschung. Die Staubsaugerautomaten wurden offenbar von unbekannten Tätern aufgebrochen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei schlugen die Einbrecher zwischen Samstag, 30.05.2020, 23:00 Uhr, und Montag, 01.06.2020, 09:00 Uhr, zu. Sie brachen die Vorhängeschlösser der Automaten auf und gelangten so an Kassetten mit einem niedrigen Geldbetrag. Die Schlösser warfen sie in Mülleimer. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

