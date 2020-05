Polizei Hagen

POL-HA: Ersatzteile an VW Golf PKW abgebaut und entwendet

Hagen (ots)

Am 29.05.2020 um 08.45 Uhr stellte eine 66-jährige Hagenerin an der Straße Am Bügel fest, dass in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an ihrem geparkten PKW, VW Golf, der Katalysator abgebaut und gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Diese werden unter 02331-9862066 entgegengenommen.

