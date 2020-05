Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an der Cunostraße in Hagen-Emst zu einer Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen. Die Autos wurden mit Farbe besprüht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Hagen unter 02331-9862066.

