Polizei Hagen

POL-HA: PKW in Hagen-Haspe gestohlen

Hagen (ots)

Am Sonntag, 31.05.2020, kam es zu einem Autodiebstahl an der Werkstraße. Um 17.00 Uhr wurde der PKW der 31-jährigen Hagenerin abgestellt. Gegen 22.45 Uhr war das Auto nicht mehr aufzufinden. Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um einen weißen Opel Combo mit roter Aufschrift. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Rückfragen bitte an die Polizei Hagen, Telefon: 02331 986 2066.

