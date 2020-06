Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jähriger wird auf E-Scooter erwischt

Hagen (ots)

Am Montag, 01.06.2020, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf der Eckeseyer Straße einen 17-Jährigen auf einem E-Scooter. Er fuhr in Richtung Innenstadt. Da an seinem Fahrzeug keinerlei Kennzeichnung angebracht war, hielten die Beamten den Hagener an. Er konnte sich nicht ausweisen und gab vor, das Fahrzeug von seinem Bruder ausgeliehen zu haben. Für eine Überprüfung der Personalien und des Sachverhaltes nahmen die Polizisten den 17-Jährigen mit auf die Wache. Dort stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert und der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei rät, sich vor dem Kauf und insbesondere der Inbetriebnahme im öffentlichen Verkehrsraum genau über die Zulassungs-, Versicherungs- und Fahrerlaubnisvoraussetzungen des Elektrofahrzeuges zu informieren.

